Перше судове засідання по суті у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону (Росія) у красногвардійській «справі Хізб ут-Тахрір» перенесли на невизначений термін.

Про це повідомив Радіо Свобода адвокат Рустем Кямілєв.

«Судом ухвалене рішення відкласти початок судового процесу по суті у зв’язку з тим, що одного з фігурантів красногвардійської групи – Рустема Емірусеінова – ще не доставили в СІЗО Ростова-на-Дону, через що він наразі не може взяти участь в судовому процесі», – розповів адвокат.

Раніше стало відомо, що Рустем Емірусеінов, Арсен Абхаіров і Ескендер Абдулганієв були вивезені з анексованого Криму.

У грудні 2019 року суд в Росії продовжив на пів року арешт фігурантів червоногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» – до 13 червня 2020 року.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».