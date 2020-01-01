Полозов заявив про ще одного ймовірного політв’язня із Криму

15:21 20.01.2020   Крым

Адвокат Микола Полозов заявив про зростання кількості політично вмотивованих затримань в анексованому Росією Криму. За його словами, ще в середині жовтня минулого року на півострові затримали громадянина України Івана Яцкіна за підозрою у шпигунстві – і того ж дня перевезли у СІЗО «Лефортово» у Москві.

«Про те, що стосовно Івана Яцкіна порушили справу, і що його затримали, нікому не було відомо, тому що ФСБ здійснювало спецоперацію із його затримання у режимі секретності. Тільки в середині грудня, тобто через більш ніж два місяці, російські медіа повідомили, що він заарештований. Увесь цей час він перебував без жодної підтримки у одиночці кам’яного мішка в «Лефортово»», – написав Полозов у фейсбуці, повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією адвоката, Яцкіна звинувачують у «державній зраді у формі шпигунства»: нібто той збирав у Криму і передавав українській владі дані, що становлять російську державну таємницю. За цією статтею передбачена санкція до 20 років позбавлення волі.

«Я зустрівся минулого тижня з Іваном у СІЗО «Лефортово». Для мене абсолютно очевидно, що він є патріотом України і дуже розраховує на підтримку українського суспільства його самого і його близьких», – зазначив Полозов.

Українські силовики та дипломати ситуацію наразі не коментували.

У грудні російське державне інформагентство ТАСС повідомило про затримання Івана Яцкіна, однак назвало його громадянином Росії. Тоді ж була заява про арешт чоловіка.



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