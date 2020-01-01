У Генічеську хочуть збудувати житлове містечко для мешканців АР Крим та внутрішньо переміщених осіб
|15:01 20.01.2020
|Крым
У ХОДА сформували конкретні пропозиції щодо створення на Херсонщині житлового містечка для мешканців АР Крим та внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомив Новый Визит з посиланням на заступника голови Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир:
– На сьогодні ми передбачаємо можливість в короткий термін збудувати відповідне житло у м. Генічеську, враховуючи географічне розташування міста відносно тимчасово окупованої території АР Крим. На вільній від забудови земельній ділянці площею 4,5 га проєктною пропозицією передбачається будівництво 6-ти чотирьох поверхових 2-х під’їзних будинків на 336 квартир. Орієнтована вартість проєкту – 160 млн грн.
Зараз ми готується звернення до Міністерства розвитку громад та територій України, щоб отримати фінансову підтримку та розпочати необхідне для нашої області будівництво.
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