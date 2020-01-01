У Анкарі тривають переговори про підписання ЗВТ між Туреччиною і Україною
|14:41 20.01.2020
|Турция
У Анкарі триває черговий раунд переговорів щодо укладання Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольство України в Туреччині.
"Сторони налаштовані на конструктивний діалог та врахування обопільних інтересів у двосторонній торгівлі з метою якнайшвидшого завершення переговорного процесу", - йдеться у повідомленні посольства на сторінці у Twitter.
Українську делегацію очолює торговий представник Тарас Качка.
2012 року завдання створення зони вільної торгівлі з Туреччиною тодішньому міністру економічного розвитку Петру Порошенку після переговорів із Анкарою публічно поставив прем'єр Віктор Янукович.
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що переговори повинні завершитися до кінця 2018 року.
У червні 2019 року у МЗС України заявили, що угода про ЗВТ з Туреччиною на "99% готова, залишились ті деталі, які саме впливають на цифри".
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