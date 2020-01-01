Производство «Комет» перенесли из оккупированных Севастополя в Феодосию
|14:01 20.01.2020
|Крым
Постройка двух скоростных судов на подводных крыльях «Комета 120М», предназначенных для пассажирского сообщения вдоль аннексированного Крымского побережья, началась на оккупированном феодосийском судостроительном заводе «Море».
Завершение строительства по плану — в 2021 году, пишет издание Примечания со ссылкой на агентство «ТАСС».
Строительство ведется по договору, заключенному заводом «Море» и судостроительным заводом «Вымпел» (Ярославская область), являющимся «материнским» производителем «Комет».
Напомним, что первая «Комета», сделанная «Вымпелом» для оккупированного Крыма, начала курсировать между аннексированными Ялтой и Севастополем летом 2018 года.
Ранее «Вымпел» направил в "правительство" оккупированного Севастополя письмо с отказом от участия в государственно-частном проекте реконструкции и модернизации производственной базы в Камышовой бухте, организации там сдаточной базы ярославского предприятия.
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