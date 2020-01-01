Американський розвідник розпочав обліт окупованого Криму
|13:17 20.01.2020
|Крым
Американський літак-розвідник Boeing RC-135W Rivet Joint з позивним BOSCO11 Повітряних Сил США розпочав обліт неподалік узбережжя окупованого Криму.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Інформацію щодо обльоту написав польський спотер у Twitter з ніком 360°Radar.
Літак радіолектронної розвідки Boeing RC-135W Rivet Joint базується на авіабазі Суда-Бей на грецькому острові Крит у Середземному морі.
Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації.
За основу літака взято Boeing C-135 Stratolifter, з використанням обладнання General Dynamics, Lockheed, LTV, E-Systems, та L-3 Communications.
Маршрут польоту літака 20 січня 2020 року після зльоту з авіабази:
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