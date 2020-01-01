ГП «Одесский морской торговый порт» (ОМТП) осуществит доковый ремонт водолазного бота «Фидониси» администрации Одесского морского порта.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия, передают Порты Укаины.

Согласно сообщению, ремонтные работы выполнит судоремонтное подразделение госпредприятия ПСМ-650. Судно установлено на стапельной площадке причала №28.

Как сообщил начальник ПСМ-650 Валерий Конюховский, судно пройдет ремонт на подтверждение класса Регистра морского судоходства Украины, с полным перечнем доковых операций. В числе работ — очистка и покраска корпуса, ремонт донно-забортной арматуры, винто-рулевой группы. После обследования и оценки состояния представителем Регистра будет определен объем ремонта и замены конструкций подводной части корпуса.

Согласно договору между ГП «ОМТП» и администрацией Одесского морского порта, судоремонтное подразделение ПСМ-650 осуществляет текущее техническое обслуживание судов администрации порта.

ГП «Одесский морской торговый порт» является портовым оператором Одесского морского порта, однако фактической стивидорной деятельности не осуществляет. Согласно организационной структуре госстивидора, утвержденной и согласованной Мининфраструктуры, в состав предприятия входят Портофлот, Обособленное структурное подразделение «Судоремонтная верфь «Украина», Служба механизации и технологии, Инженерная служба, Автобаза, Несамоходная мастерская (ПСМ-650), Служба ІТ-технологии, Отдел закупок, Учебный центр, Служба охраны труда и промышленной безопасности, социальные объекты, административные подразделения.