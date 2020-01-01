Оппозиция анонсировала шествие против изменений в Конституции 29 февраля

12:45 20.01.2020   Россия

Оппозиция решила подать в мэрию Москвы заявку на проведение шествия против конституционной реформы.

Об этом сообщил политик Илья Яшин в своем фейсбуке, передает Новая Газета.

Планируется, что акция пройдет 29 февраля. «Это будет политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против узурпации», — отметил Яшин. 

Политик отметил, что решение о шествии было принято на оркомитете марша памяти Бориса Немцова. В нем участвовали в том числе представители «Солидарности», Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального, «Яблока», ПАРНАСа, Либертарианской партии и «Партии перемен». 

В разговоре с «Новой газетой» Яшин рассказал, что заявку планируют подать за две недели до запланированной даты шествия, как того требует закон, «раньше это сделать просто невозможно». «Заявка будет подана в середине февраля, — сказал он, отметив, что, предварительное заявленное количество участников — 50 тысяч человек. Ближе к делу посмотрим, может быть, чуть больше, плюс-минус».

Ранее мэрия Москвы согласовала на 1 февраля митинг против внесения изменений в Конституцию. Кто подавал заявку на акцию, чиновники не уточнили. 

Напомним, 15 января во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил вынести на обсуждение пакет поправок в Конституцию об ограничении приоритета международного права и о частичном перераспределении полномочий между органами власти. Наиболее вероятной датой проведения голосования источники РБК называют 12 апреля. 

Для обсуждения изменений в Конституцию была создана рабочая группа. На ее первой встрече Путин заявил, что первые две главы менять не будут. 



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