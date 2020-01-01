В российской столице правоохранительные службы получили сигналы о "минировании" всех станций московского метрополитена, более сотни школ и детсадов, а также магазинов и больниц.

Об этом сообщили экстренные службы Москвы, передает Depo.ua со ссылкой на "РИА Новости".

По данным агентства, в настоящее время известно об угрозе взрыва в 85 школах, 16 детских садах, 20 торговых центрах, а также на станциях метро и в продуктовых магазинах "Магнит" и "Пятерочка".

Кроме того, в Москве из-за сообщения о "минировании" проверяют 42 больницы и поликлиники.

Сведений о том, началась ли эвакуация в местах "минировании" пока нет.

Правоохранительные органы занялись проверкой анонимных сигналов.

Волна минирований продолжается на России уже в течение нескольких лет. За последний год в российской столице много раз "минировали" суды, станции метро, школы, детские сады, торговые центры, телецентр "Останкино".

В частности, в мае 2019 года на России в Южно-Сахалинске эвакуировали аэропорт из-за анонимного сообщения о "заминировании".