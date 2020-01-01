Москву тотально "заминировали"
|12:09 20.01.2020
|Россия
В российской столице правоохранительные службы получили сигналы о "минировании" всех станций московского метрополитена, более сотни школ и детсадов, а также магазинов и больниц.
Об этом сообщили экстренные службы Москвы, передает Depo.ua со ссылкой на "РИА Новости".
По данным агентства, в настоящее время известно об угрозе взрыва в 85 школах, 16 детских садах, 20 торговых центрах, а также на станциях метро и в продуктовых магазинах "Магнит" и "Пятерочка".
Кроме того, в Москве из-за сообщения о "минировании" проверяют 42 больницы и поликлиники.
Сведений о том, началась ли эвакуация в местах "минировании" пока нет.
Правоохранительные органы занялись проверкой анонимных сигналов.
Волна минирований продолжается на России уже в течение нескольких лет. За последний год в российской столице много раз "минировали" суды, станции метро, школы, детские сады, торговые центры, телецентр "Останкино".
В частности, в мае 2019 года на России в Южно-Сахалинске эвакуировали аэропорт из-за анонимного сообщения о "заминировании".
Ще на цю тему:
Стрілянина у Москві: у ФСБ заявляють, що "нейтралізували" злочинця
На флоті РФ дві серйозні НП: Загорівся авіаносець “Адмірал Кузнєцов” і затонув підводний човен “Чита”
СМИ: Горящий «Адмирал Кузнецов» на грани затопления
У Росії загинули офіцери полку, який атакував українські кораблі
У норвезькому порту загорівся російський траулер
У Росії перекинувся автобус з українцями, постраждали 17 осіб
Превратилось в пустыню: появилось впечатляющее видео аномалии на Азовском море / Видео
Топ-менеджер «Вертолётов России» выпал из окна
Глава «Юнармии» задержан за совращение школьницы