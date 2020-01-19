В оккупированном Севастополе продемонстрировали новая авиационную ракету

12:30 20.01.2020   Крым

Новая ракета может применяться для ударов по топливным складам, живой силе, надводным целям, опорным пунктам, самолетам и вертолетам на базовом участке.

Как сообщает Aviation Week, речь идет о межвидовом малогабаритном модульном авиационном средстве поражения, передает Русское оружие. 

Автор материала указывает возможные размеры и массу ракеты. Предположительно, она может иметь длину 3-3,1 метра и диаметр 230-240 миллиметров. А ее вероятный вес оценивается в 200-220 килограммов.

Если это так, то, как пишет Aviation Week, новая ракета может оказаться самой маленькой из имеющихся на вооружении России авиационных ракет, за исключением противотанковых ракет, которыми вооружаются боевые вертолеты.

Для сравнения приводится широко распространенная российская авиационная ракета класса "воздух-поверхность" малого радиуса действия Х-25М. Она имеет длину 3,7 метра и вес 300 килограммов.

Также отмечается, что пока ничего не известно о системе наведения новой ракеты. Но употребляемый термин "модульный" может подразумевать взаимозаменяемость между различными системами.



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