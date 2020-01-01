У понеділок, 20 січня, Офіс генерального прокурора спільно з СБУ проводять обшуки в Херсоні для припинення діяльності злочинної організації в рамках розслідування справи про напад на активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє прес-служба ОГПУ, передає InfoResist.

У відомстві зазначили, що керівником банди виявився колишній помічник нардепа попередніх скликань, який причетний до приховування нападу на Катерину Гандзюк. Йому повідомлено про підозру.

“Обвинувальний акт стосовно вказаної особи вже знаходиться на розгляді Приморського районного суду м. Одеси про визнання його винуватості у заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Катерину Гандзюк. Також повідомляється про підозру іншим членам злочинної організації”, – сказано в повідомленні.

Юрист Маси Найєм зазначив, що мова йде про Ігоря Павловського. Під іншими членами злочинної організації можуть матися на увазі екс-депутат Херсонської облради Євген Рищук і колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв.

Як повідомлялося раніше, адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого називають замовником нападу на активістку Катерину Гандзюк, отримували гроші з бюджету області та міста.