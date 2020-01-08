В обновленной Конституции РФ хотят зафиксировать присоединение Украины и Беларуси
|11:12 20.01.2020
|Россия
Член комиссии по изменению конституции России Богдан Безпалько заявил в интервью «Украина.ру», что в российском основном законе должно быть закреплено право присоединения к России Украины и Беларуси.
Об этом информирует enovosty.com/news.
Безпалько рассказал, что вошел в комиссию по реформе российской конституции как председатель правления общественной организации «Украинцы России».
По словам Безпалько, «это позволило бы в значительной мере решить демографическую проблему: масса граждан Украины и Беларуси получили бы возможность принимать участие в строительстве и возрождении России».
Он добавил, что ему бы очень хотелось закрепить в конституции РФ «право на ирреденту – воссоединение всего русского мира». Безпалько считает, что «тогда бы любой регион не только Украины, но и Беларуси имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение».
Также он уверен, что в Конституции РФ появятся нормы, которые упростят получение российского гражданства для украинцев и беларусов.
Напомним, голосование по поправкам к конституции РФ пройдет после того, как соответствующие изменения поддержит российская Госдума и Совет Федерации. По сообщениям СМИ голосование планируется на апрель 2020 года.
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