У Кремлі визначили дату голосування щодо поправок до конституції Росії – ЗМІ

11:51 20.01.2020   Россия

У Кремлі визначили попередню дату проведення всеросійського голосування щодо внесення змін до російської конституції.

Про це повідомляє 20 січня РБК із посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента, передає Гордон.

Голосування відбудеться після того, як відповідні зміни підтримають російська Держдума і Рада Федерації. Напередодні голосування розгорнуто інформаційну кампанію на телебаченні та в інтернеті.

Три джерела заявили, що голосування може відбутися в неділю, 12 квітня. Два співрозмовники зазначили, що є варіант 26 квітня, а також 19 квітня. Але остання дата менш імовірна, оскільки на цей день припадає православний Великдень у 2020 році.

Голосування відбудеться після ухвалення змін Держдумою і Радою Федерації, але до набуття чинності ухваленого ними федерального конституційного закону. Висловитися на підтримку поправок має не менше ніж дві третини законодавчих зборів регіонів. У Кремлі розраховують, що це відбудеться "максимально швидко".

15 січня президент Росії Володимир Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, під час якого запропонував внести низку змін до конституції РФ. Запропоновані ним поправки стосуються посилення ролі Федеральних зборів у формуванні уряду, заборони всім особам, які обіймають високі посади в органах управління на федеральному рівні, мати іноземне громадянство або дозвіл на проживання в інших країнах. Окрім того, одна з поправок передбачає, що вимоги міжнародного законодавства та договорів у РФ можуть діяти тільки в тій частині, у якій вони не суперечать конституції. За словами Путіна, такі зміни дадуть можливість гарантувати "безумовний суверенітет" російського народу. Цього самого дня російський уряд пішов у відставку.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що обговорюють також питання обмеження кількості президентських строків у РФ. Водночас він підкреслив, що всеросійське голосування не матиме правових наслідків, а Путін "просто вирішив порадитися з громадянами".
 



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