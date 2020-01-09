Счет пошел на сотни: какие строения снесут в оккупированной Ялте
|11:30 20.01.2020
|Крым
В оккупированной Ялте демонтируют порядка 100 самовольных капитальных и около 500 некапитальных строений.
Об этом РИА Крым сообщила "начальник департамента муниципального контроля" Валентина Целентис. По ее словам, в первую очередь под снос пойдут самострои в центральной части города.
«В числе первых объектов, которые подлежат демонтажу – самовольная постройка — здание павильона-магазина площадью около 70 кв. метров в историческом центре Ялты на улице Игантенко, — отметила Валентина Целентис. – Это неухоженное, заброшенное строение не соответствует никаким градостроительным нормам и правилам благоустройства города».
При этом "начальник департамента муниципального контроля" сообщила, что подобных объектов достаточно много на территории оккупированной Ялты и работа по их сносу займет не один год.
В число объектов, которые "власти" города намерены снести – недостроенные кафе на плато Ай-Петри и на улице Дражинского, 2,3,4–этажные здания в Ялте, пятиэтажный дом в пгт Форос, многоквартирный дом в Ялте и другое.
«В ходе мониторинга было выявлено 100 самовольно возведенных капитальных строений, а также порядка 500 гаражей, заборов, палисадников и других конструкций, которые подлежат сносу», — подчеркнула Целентис и добавила, что работа по выявлению самостроев продолжается.
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