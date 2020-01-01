Корабль оккупационного флота провел стрельбы в Черном море
|11:01 20.01.2020
|Крым
Корабль оккупантов МРК «Орехово-Зуево» в рамках курсовой задачи провел зенитные и артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов в Черном море.
Об этом сообщает пресс-служба оккупационного флота, передает Флот2017.
Моряки также отработали взаимодействие при выполнении задач с экипажами самолётов морской авиации и ПВО ЧФ и центром управления штаба флота.
На следующих учениях экипаж МРК «Орехово-Зуево» выполнит задачи в составе корабельной тактической группы.
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