Влада Молдови скасувала запроваджену 10 січня заборону автомобілям з номерами невизнаного Придністров'я перетинати кордон.

Про це 20 січня заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Александру Фленкя, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні призупинено тестовий режим при проходженні молдовсько-українського державного кордону для автомобілів, зареєстрованих на лівому березі Дністра. Інформація, зібрана відповідними органами протягом останніх 10 днів, буде проаналізована з погляду попиту на поїздки до України та реєстрації на "нейтральних" номерах у мешканців придністровського регіону", - заявив чиновник у своєму Facebook.

За його словами, подальші рішення ухвалять на ґрунті проведеного аналізу.

Раніше Фленкя заявляв, що "завдяки тестовому режиму можна буде дізнатися, скільки водіїв, які перетинають кордон країни, ще не поміняли свої номери на нейтральні, і з ким нам потрібно буде працювати".

Влада Молдови хоче спонукати придністровських автовласників отримувати нейтральні номери і водійські права "встановленого зразка".

У відповідь невизнане Придністров’я оголосило, що з 24 січня заборонить автомобілям з молдовськими номерами, якими керують водії з молдовськими правами, перетинати придністровську ділянку молдовсько-українського кордону. Тирасполь обіцяв зняти обмеження щойно те ж саме зробить Кишинів.