В оккупированном Крыму провели учения по противодесантной обороне
|10:21 20.01.2020
|Крым
Подразделения морской пехоты оккупационного флота РФ провели учение по противодесантной обороне участка морского побережья в пункте базирования.
Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крым Информ.
Оккупанты выполнили комплекс мероприятий по подготовке к противодесантной обороне, в том числе оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря для отражения десанта.
В рамках отработки поставленной задачи оккупанты провели практические стрельбы из штатного стрелкового оружия по различным мишенным позициям.
В учении были задействованы более 200 военнослужащих и около 30 бронетранспортеров.
Ще на цю тему:
18:21 20.01.2020
Корабли Черноморского флота России провели учение по преодолению минного заграждения
Корабли Черноморского флота России провели учение по преодолению минного заграждения
11:01 20.01.2020
Корабль оккупационного флота провел стрельбы в Черном море
Корабль оккупационного флота провел стрельбы в Черном море
10:01 20.01.2020
Оккупанты объединили «казаков» Севастополя и Крыма в единое «войско»
Оккупанты объединили «казаков» Севастополя и Крыма в единое «войско»
08:01 20.01.2020
Якби у 2014 році реалізували план Генштабу ЗСУ, окупації Криму не було б - генерал-майор Кривонос
Якби у 2014 році реалізували план Генштабу ЗСУ, окупації Криму не було б - генерал-майор Кривонос
15:45 17.01.2020
Тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» провел артиллерийские стрельбы в море
Тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» провел артиллерийские стрельбы в море
11:15 17.01.2020
Истребители оккупантов в Крыму учились уничтожать корабли противника
Истребители оккупантов в Крыму учились уничтожать корабли противника
14:01 16.01.2020
Морская пехота оккупантов отстрелялась в Крыму
Морская пехота оккупантов отстрелялась в Крыму
12:30 16.01.2020
Тральщик ЧФ РФ «Иван Антов» впервые направился в Средиземное море
Тральщик ЧФ РФ «Иван Антов» впервые направился в Средиземное море
15:00 15.01.2020
ЮВО: Морпехи ЧФ отрабатывают боевые стрельбы на крымском полигоне
ЮВО: Морпехи ЧФ отрабатывают боевые стрельбы на крымском полигоне
11:15 15.01.2020
В Севастополе приватизируют оборонные заводы
В Севастополе приватизируют оборонные заводы