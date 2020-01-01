Подразделения морской пехоты оккупационного флота РФ провели учение по противодесантной обороне участка морского побережья в пункте базирования.

Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крым Информ.

Оккупанты выполнили комплекс мероприятий по подготовке к противодесантной обороне, в том числе оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря для отражения десанта.

В рамках отработки поставленной задачи оккупанты провели практические стрельбы из штатного стрелкового оружия по различным мишенным позициям.

В учении были задействованы более 200 военнослужащих и около 30 бронетранспортеров.