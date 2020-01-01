Атаман так называемого «Черноморского казачьего войска» Антон Сироткин заявил о создании единого «казачьего войска» на территории оккупированного полуострова. По его словам, в новое «войско» вошли крымские и севастопольские «казаки».

Об этом сообщает Флот2017.

«На сегодняшний день численность Черноморского казачьего войска — свыше пяти тысяч казаков. Но это далеко не предельный потенциал Республики Крым и Севастополя. Я оцениваю его (потенциал) не менее чем в 10 тысяч казаков в ближайшей перспективе при полноценной деятельности Черноморского казачьего войска», — уточнил атаман.

«Атаман» подчеркнул, что первичные «казачьи организации» открыты в каждом районе «республики» и Севастополя. «Казаки» оказывают помощь «правоохранителям» в охране общественного порядка и обеспечении безопасности на массовых мероприятиях.

«Глава» оккупационного крымского режима Сергей Аксенов поддержал инициативу «казаков». По мнению коллаборанта, создание «Черноморского казачьего войска» является «знаковым шагом вперед».

«Задачи казачества всегда были в охране государственных границ, охране общественного порядка, — сказал «глава» Крыма Сергей Аксёнов. — Считаю, что создание Черноморского казачьего войска — это знаковый шаг вперёд. С внешней безопасностью у нас все в порядке, здесь у нас достаточно силы Министерства обороны, Росгвардии, ФСБ. А с точки зрения обеспечения общественного порядка штатной численности МВД на массовых мероприятиях зачастую не хватает. Поэтому казачество нас выручает. В курортный сезон очень активно подставляет плечо в самых сложных ситуациях».

Главный атаман казаков России Николай Далуда подтвердил, что так называемое «Черноморское казачье войско» войдет в число учредителей Всероссийского казачьего общества в 2021 году.

«Крым и город Севастополь — это стратегические регионы для нашей страны. Формирование самостоятельного Черноморского казачьего войска — это важнейшее историческое событие. Я видел этих ребят весной 2014 года, я видел их на передовой, я видел их на охране общественного порядка», — отметил главный атаман.