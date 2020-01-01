Колишній прем'єрміністр Росії Дмитро Медведєв, який очолював російський уряд на момент анексії Криму, визнав, що таке грубе порушення міжнародного права згубно позначилося на економіці країни.



Про це повідомляє російський «Інтерфакс», передає Главком.



«По російській економіці боляче вдарили санкції, які слідували за анексією українського півострова», - пояснив Дмитро Медведєв.



При цьому російський експрем'єр вкотре назвав незаконну анексію Криму «поверненням». За його словами, санкції після цього були очікуваними, і російському уряду довелося налагоджувати роботу не лише в санкційних, а й кризових умовах.



«Нашому уряду довелося зайнятися найважливішою темою, якою ніколи до цього він не займався – імпортозаміщенням. Тому що ціла низка товарів виявилася відрізаною від нашої країни», – сказав Медведєв.



Зазначимо, Дмитро Медведєв був на посаді прем'єра РФ 8 років. Він був головою уряду Російської Федерації з 8 травня 2012 року.



