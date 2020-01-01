Експрем’єр Медведєв визнав, що анексія Криму вдарила по економіці Росії

09:01 20.01.2020   Крым

Колишній прем'єрміністр Росії Дмитро Медведєв, який очолював російський уряд на момент анексії Криму, визнав, що таке грубе порушення міжнародного права згубно позначилося на економіці країни.

Про це повідомляє російський «Інтерфакс», передає Главком.

«По російській економіці боляче вдарили санкції, які слідували за анексією українського півострова», - пояснив Дмитро Медведєв. 

При цьому російський експрем'єр вкотре назвав незаконну анексію Криму «поверненням». За його словами, санкції після цього були очікуваними, і російському уряду довелося налагоджувати роботу не лише в санкційних, а й кризових умовах.

«Нашому уряду довелося зайнятися найважливішою темою, якою ніколи до цього він не займався – імпортозаміщенням. Тому що ціла низка товарів виявилася відрізаною від нашої країни», – сказав Медведєв.

Зазначимо, Дмитро Медведєв був на посаді прем'єра РФ 8 років. Він був головою уряду Російської Федерації з 8 травня 2012 року.

 



Ще на цю тему:

19:21 20.01.2020
"Попереду – довга дорога до миру": Пристайко і голова ОБСЄ обговорили майбутнє Донбасу і Криму
15:21 20.01.2020
Полозов заявив про ще одного ймовірного політв’язня із Криму
15:01 20.01.2020
У Генічеську хочуть збудувати житлове містечко для мешканців АР Крим та внутрішньо переміщених осіб
12:50 18.01.2020
«Справа українських диверсантів»: консул відвідав в російській колонії севастопольця Дудку
12:01 18.01.2020
Україна з Грузією подали скаргу на Росію через перешкоджання навігації в морі
20:30 17.01.2020
У оккупантов новый план легализации незаконной аннексии Крыма
18:15 17.01.2020
Україна висловила протест в ІМО через розширенням дії російської радіостанції в Азовському морі
12:15 17.01.2020
Україна в ОБСЄ: Росія створює в окупованому Криму "потьомкінські села"
08:45 17.01.2020
Власти Крыма простили частным компаниям миллионные долги за газ
19:45 16.01.2020
У Криму висунули нове обвинувачення активісту Приходьку
19:10 16.01.2020
Зеленський: наразі формуються чергові списки для звільнення українських полонених з Росії
18:15 16.01.2020
Справа ексдепутата парламенту АРК: суд переніс розгляд апеляції
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
Всі новини країни
Армения Армения
12:40 18.01.2020
Ексголову служби безпеки Вірменії знайшли мертвим у Єревані
19:15 17.01.2020
ЮВО: Авиационные наводчики российской военной базы в Армении помогли авиации уничтожить условного противника
11:45 17.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении готовят специалистов РХБ разведки
17:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка танкистов
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
17:30 17.01.2020
Грецька авіакомпанія Ellinair літатиме в Жуляни замість Борисполя
14:00 17.01.2020
Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії
10:15 17.01.2020
Командующий Ливийской национальной армией приехал в Грецию
15:41 16.01.2020
Президентом Греції вперше може стати жінка
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:30 17.01.2020
В Грузии остановили строительство дороги к порту Анаклия
11:30 17.01.2020
ЮВО: В 2020 году интенсивность учений на российской военной базе в Абхазии повысится на 10%
12:45 16.01.2020
Согласно опросу NDI, 82 процента респондентов поддерживают членство Грузии в ЕС, а 74 процента - членство в НАТО
08:15 15.01.2020
ЮВО: В противотанковых подразделениях российской военной базы в Абхазии проходят учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
09:21 20.01.2020
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
18:30 17.01.2020
У Придністров'ї введуть заборону на перетин машинами з молдавськими номерами кордону з Україною
17:45 17.01.2020
Оппозиция подозревает президента Молдовы в коррупции
Всі новини країни
Россия Россия
17:41 20.01.2020
Путін вніс до Держдуми проект поправок до конституції РФ
13:41 20.01.2020
Дві третини громадян РФ вважають, що у їх країні є політв'язні - опитування
12:45 20.01.2020
Оппозиция анонсировала шествие против изменений в Конституции 29 февраля
12:09 20.01.2020
Москву тотально "заминировали"
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:50 17.01.2020
Президент Румунії назвав умову для співпраці з чинним урядом Молдови
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
18:41 20.01.2020
Туреччина не відправляла військових до Лівії, тільки інструкторів - Ердоган
14:41 20.01.2020
У Анкарі тривають переговори про підписання ЗВТ між Туреччиною і Україною
18:00 17.01.2020
Анкара планирует отправить третье буровое судно в район шельфа Кипра
12:30 17.01.2020
Поставки газа по TANAP в Европу начнутся к концу 2020 года
Всі новини країни
Украина Украина
20:58 20.01.2020
Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака МАУ і чорних скриньок
20:41 20.01.2020
Албанія відкриє посольство в Україні
20:21 20.01.2020
Керівництво СІЗО в окупованому Криму порушує релігійні права фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
20:01 20.01.2020
Україна обігнала Росію в рейтингу країн з найбільш розвиненими технологіями, – Global Finance
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд