Американці заблокували військових РФ, які прямували до нафтового родовища у Сирії
|09:41 20.01.2020
|Россия
Американські військові зупинили російських солдатів, які прямували до нафтового родовища Румейлан у Сирії.
Про це повідомляє Anadolu з посиланням на власні джерела, передає Укрінформ.
Інцидент стався в суботу, 18 січня, на території, підконтрольній курдським військовим формуванням (американські союзники в регіоні). Солдати США попросили російських військових повернутися в район Амуда, який, як і нафтове родовище, знаходиться на північному заході провінції Ель-Хасака.
У результаті російські військові повернулися назад, бо американські солдати заблокували їм шлях. Агентство зазначає, що в районі Румейлан розташовується авіабаза США.
Нагадаємо: аналогічний інцидент стався 16 січня, коли росіянам не дали пройти курди.
Ще на цю тему:
10:30 14.01.2020
Помпео: США відновлюють стратегію стримання Ірану, Росії та Китаю
Помпео: США відновлюють стратегію стримання Ірану, Росії та Китаю
10:05 03.01.2020
Новий флот США, створений для протистояння Росії, готовий до дій
Новий флот США, створений для протистояння Росії, готовий до дій
08:59 21.12.2019
Підрядник Nord Stream 2 зупинив роботи через нові санкції США
Підрядник Nord Stream 2 зупинив роботи через нові санкції США
20:30 18.12.2019
Комітет Сенату США схвалив "санкції з пекла" проти Росії
Комітет Сенату США схвалив "санкції з пекла" проти Росії
11:45 10.12.2019
Після нормандського саміту Лавров сьогодні зустрінеться з Трампом
Після нормандського саміту Лавров сьогодні зустрінеться з Трампом
09:45 04.12.2019
Конгрес США ухвалив резолюцію проти повернення Росії в G7
Конгрес США ухвалив резолюцію проти повернення Росії в G7
16:45 19.11.2019
Россия подключила МИД, Росатом и ФСБ к вопросу о выгоде договора с США о разграничении в море
Россия подключила МИД, Росатом и ФСБ к вопросу о выгоде договора с США о разграничении в море
18:45 04.10.2019
У Росії поскаржилися, що делегацію МЗС знову не пустили в США
У Росії поскаржилися, що делегацію МЗС знову не пустили в США
08:45 09.09.2019
Росія повинна негайно звільнити всіх інших українців, - Держдеп
Росія повинна негайно звільнити всіх інших українців, - Держдеп