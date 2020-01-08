Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон на зустрічі в Берліні з президентом РФ Володимиром Путіним попередив про неможливість нормалізації відносин між країнами доти, поки Москва не відмовиться від "дестабілізуючих дій".

"Прем'єр міністр заявив, що не буде нормалізації двосторонніх відносин доти, поки Росія не відмовиться від дестабілізуючих дій, що загрожують Великій Британії і її союзникам, а також - безпеці наших громадян і нашої колективної безпеки", - йдеться в комюніке Даунінг-стрит, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Джонсон також підкреслив, що не можна допустити повторення інцидентів, подібних тому, який стався в Солсбері, де був отруєний екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль. Британська сторона, як повідомлялося, поклала відповідальність за це на РФ.

"Прем'єр-міністр заявив, що обидві країни повинні займатися питаннями міжнародної безпеки, такими як Лівія, Сирія, Ірак і Іран".