Голова уряду в Кишиневі вважає, що нещодавня критика з боку Бухареста є політично мотивованою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Liberă.

"У нас дуже добрі відносини з Румунією, але ми не хочемо, щоб вони впливали на виборчі інтереси деяких політиків", - заявив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан в ході свого візиту до Брюсселя 8 січня назвав зміну уряду в Молдові "кроком назад" і заявив, що Бухарест не сприймає чинний уряд Молдови як серйозного партнера.

16 січня президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Румунія надаватиме повноцінну підтримку Молдові лише в тому разі, якщо чинний уряд в Кишиневі продемонструє, що він готовий продовжувати реформи і прихильний до європейському курсу.

"Ми продовжимо лише проєкти з підтримки громадян (Молдови. - Ред.) безпосередньо, проєкти на місцевому рівні і ті, що стосуються взаємопід'єднання енергомереж", - заявив Йоганніс.