Секретар РНБО закликає ЗМІ зважено подавати інформацію про повернення "чорних скриньок" Іраном

08:21 20.01.2020   Украина

Перемовини щодо повернення в Україну бортових самописців збитого 8 січня в Ірані Boeing-737-800 компанії МАУ складні і напружені, тому поширення неперевіреної інформації з цього питання може негативно вплинути на результативність переговорів.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у заяві, яку поширила пресслужба РНБО, повідомляє Укрінформ.

"Нині тривають постійні консультації українських та іранських експертів щодо цього питання. Перемовини складні і напружені. Інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації значно ускладнюють переговорний процес і можуть негативно вплинути на його результативність", - підкреслив керівник Радбезу.

У цьому зв'язку він звернувся до українських та іноземних засобів масової інформації з проханням займати зважену та відповідальну позицію стосовно висвітлення питання повернення в Україну “чорних скриньок” збитого авіалайнера.

"Наполегливо закликаю ЗМІ під час висвітлення питання повернення «чорних скриньок” користуватися офіційною інформацією українських органів влади, яку надаватимуть в залежності від досягнення домовленостей з іранською стороною", - додав він.

Раніше іранське інформагентство IRNA поширило слова голови комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації Ірану Хасана Резаїфара про те, що "ми намагаємося розшифрувати "чорні скриньки" тут, в Ірані; в іншому випадку ми можемо вибрати Україну і Францію, але поки не було прийнято рішення відправити їх в іншу країну".

Перед цим Резаїфар заявляв, що Іран не має технології для розшифрування "чорної скриньки" сучасної моделі Boeing 737.

Як повідомлялося, 17 січня глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Іран готовий надати доступ до "чорних скриньок" збитого біля Тегерана літака МАУ спільній групі експертів на місці авіакатастрофи, а потім передати їх українській стороні.

Літак "Міжнародних авіаліній України" зазнав катастрофи вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 людей, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Але 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.

19 січня останки всіх громадян України, які загинули в цій авіакастастрофі, доправлено на батьківщину, в аеропорту "Бориспіль" відбулася церемонія прощання з ними за участю керівництва держави.



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