Якби у 2014 році реалізували план Генштабу ЗСУ, окупації Криму не було б - генерал-майор Кривонос

08:01 20.01.2020   Крым

Генштаб ЗСУ у 2014 році відпрацював план протидії захопленню території України, у разі реалізації якого, цілком імовірно, окупації Криму не відбулося б.

Таке переконання висловив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос в інтерв'ю Донбас.Реалії, повідомляє Укрінформ.

"Війна для Збройних сил розпочалася 31 січня 2014 року, тому що саме тоді частини Високомобільних десантних військ і частини спеціального призначення були підняті по тривозі. І ми почали відпрацьовувати план, який передбачав протидію захопленню території України", - розповів він.

За словами Кривоноса, багато військових частин були зорієнтовані за цим планом, як протидіяти можливим спробам захоплення території України. Зокрема, 25-та повітряно-десантна бригада і 79-та аеромобільна бригада мали вводитися в Крим, займати позиції і посилювати угруповання ЗСУ в Криму.

"І в принципі, теоретично наше перебування в Криму, посилення угруповання дозволило б, скажімо так, утримати від того безкарного зухвальства війська Російської Федерації", - переконаний генерал-майор.

Однак, за його словами, план так і не був виконаний.

"Він почав реалізовуватися, було три етапи цього плану. Перший етап – коли безпосередньо ввійшли передові підрозділи 25-ї бригади. І через певний час мав розпочатися другий етап. Але він не був реалізований, тому що не були підписані бойові розпорядження на застосування цих частин. Відповідно, план згорнули", - наголосив генерал-майор.

На запитання, з чим це могло бути пов'язане, він висловив думку, що це було "питання політичне".

Коментуючи свої попередні висловлювання в інтерв'ю ЗМІ про те, що якби українські військові працювали згідно з розробленим Генштабом планом, "війна з Російською Федерацією могла б піти іншим шляхом або її не було б", Кривонос лише підтвердив свою позицію.

"Цілком імовірно, що до збройного спротиву в Криму і не дійшло б... Наскільки я знаю, а я був присутній на допитах тих, хто працював на Російську Федерацію у 2014 році, вони чітко вказували, що якби з боку України під час захоплення Криму з’явилася чітка протидія, то операція, скоріш за все, завершилася б. Принаймні, вони у цьому були впевнені", - заявив заступник секретаря РНБО.

Як відомо, 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.



Ще на цю тему:

18:21 20.01.2020
Корабли Черноморского флота России провели учение по преодолению минного заграждения
12:30 20.01.2020
В оккупированном Севастополе продемонстрировали новая авиационную ракету
11:01 20.01.2020
Корабль оккупационного флота провел стрельбы в Черном море
10:21 20.01.2020
В оккупированном Крыму провели учения по противодесантной обороне
10:01 20.01.2020
Оккупанты объединили «казаков» Севастополя и Крыма в единое «войско»
12:30 18.01.2020
Штаб: інформація про мінування українськими військовими Азовського моря – фейк
15:45 17.01.2020
Тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» провел артиллерийские стрельбы в море
11:15 17.01.2020
Истребители оккупантов в Крыму учились уничтожать корабли противника
14:01 16.01.2020
Морская пехота оккупантов отстрелялась в Крыму
12:30 16.01.2020
Тральщик ЧФ РФ «Иван Антов» впервые направился в Средиземное море
15:00 15.01.2020
ЮВО: Морпехи ЧФ отрабатывают боевые стрельбы на крымском полигоне
11:15 15.01.2020
В Севастополе приватизируют оборонные заводы
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
Всі новини країни
Армения Армения
12:40 18.01.2020
Ексголову служби безпеки Вірменії знайшли мертвим у Єревані
19:15 17.01.2020
ЮВО: Авиационные наводчики российской военной базы в Армении помогли авиации уничтожить условного противника
11:45 17.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении готовят специалистов РХБ разведки
17:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка танкистов
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
17:30 17.01.2020
Грецька авіакомпанія Ellinair літатиме в Жуляни замість Борисполя
14:00 17.01.2020
Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії
10:15 17.01.2020
Командующий Ливийской национальной армией приехал в Грецию
15:41 16.01.2020
Президентом Греції вперше може стати жінка
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:30 17.01.2020
В Грузии остановили строительство дороги к порту Анаклия
11:30 17.01.2020
ЮВО: В 2020 году интенсивность учений на российской военной базе в Абхазии повысится на 10%
12:45 16.01.2020
Согласно опросу NDI, 82 процента респондентов поддерживают членство Грузии в ЕС, а 74 процента - членство в НАТО
08:15 15.01.2020
ЮВО: В противотанковых подразделениях российской военной базы в Абхазии проходят учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
09:21 20.01.2020
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
18:30 17.01.2020
У Придністров'ї введуть заборону на перетин машинами з молдавськими номерами кордону з Україною
17:45 17.01.2020
Оппозиция подозревает президента Молдовы в коррупции
Всі новини країни
Россия Россия
17:41 20.01.2020
Путін вніс до Держдуми проект поправок до конституції РФ
13:41 20.01.2020
Дві третини громадян РФ вважають, що у їх країні є політв'язні - опитування
12:45 20.01.2020
Оппозиция анонсировала шествие против изменений в Конституции 29 февраля
12:09 20.01.2020
Москву тотально "заминировали"
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:50 17.01.2020
Президент Румунії назвав умову для співпраці з чинним урядом Молдови
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
18:41 20.01.2020
Туреччина не відправляла військових до Лівії, тільки інструкторів - Ердоган
14:41 20.01.2020
У Анкарі тривають переговори про підписання ЗВТ між Туреччиною і Україною
18:00 17.01.2020
Анкара планирует отправить третье буровое судно в район шельфа Кипра
12:30 17.01.2020
Поставки газа по TANAP в Европу начнутся к концу 2020 года
Всі новини країни
Украина Украина
20:58 20.01.2020
Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака МАУ і чорних скриньок
20:41 20.01.2020
Албанія відкриє посольство в Україні
20:21 20.01.2020
Керівництво СІЗО в окупованому Криму порушує релігійні права фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
20:01 20.01.2020
Україна обігнала Росію в рейтингу країн з найбільш розвиненими технологіями, – Global Finance
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд