Півночно-Кримський канал під окупованою Керчю обмілів.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Kerch.FM, повідомляє УНІАН.

Відзначається, у листопаді 2019 року окупанти організували внутрішньокримське прокачування води по каналу, проте води стає все менше.

Через незадовільне обслуговування русла рукотворного каналу там почали розсуватися бетонні плити.

Водорості, що заплуталися на стовпах і опорах вище рівня води, свідчать про те, що ще недавно води було значно більше.