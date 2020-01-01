Крим продовжує відчувати проблеми з водопостачанням

18:59 18.01.2020   Крым

Півночно-Кримський канал під окупованою Керчю обмілів.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Kerch.FM, повідомляє  УНІАН.

Відзначається, у листопаді 2019 року окупанти організували внутрішньокримське прокачування води по каналу, проте води стає все менше.

Через незадовільне обслуговування русла рукотворного каналу там почали розсуватися бетонні плити.

Водорості, що заплуталися на стовпах і опорах вище рівня води, свідчать про те, що ще недавно води було значно більше.



Ще на цю тему:

13:45 15.01.2020
Московская компания отремонтирунет сооружения Феодосийского водохранилища
11:00 15.01.2020
В Крыму утвердили режим работы водохранилищ
15:00 13.01.2020
Ситуация с водой в Крыму может стать еще хуже - метеорологи
09:00 13.01.2020
В России считают, что развитию водного хозяйства в Крыму мешают санкции
11:45 27.12.2019
Оккупанты бурят скважины и строят пруды для орошения сельхозугодий
16:41 16.12.2019
Недавние дожди не улучшили водную ситуацию в оккупированном Крыму
15:15 05.12.2019
Оккупированный Севастополь переведут на почасовую подачу воды
11:30 26.11.2019
Ташева повідомила, коли Україна відновить водопостачання та транспорт з Кримом
11:45 25.11.2019
Оккупанты бурят все новые скважины для подачи питьевой воды
10:15 22.11.2019
Оккупационный режим призывает экономить воду и отказаться от приема ванн
14:15 14.11.2019
Водохранилища Крыма мелеют: в разы сократился приток воды
15:15 13.11.2019
Только 15% засеянных озимых дали всходы из-за засушливой погоды в Крыму
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
Всі новини країни
Армения Армения
12:40 18.01.2020
Ексголову служби безпеки Вірменії знайшли мертвим у Єревані
19:15 17.01.2020
ЮВО: Авиационные наводчики российской военной базы в Армении помогли авиации уничтожить условного противника
11:45 17.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении готовят специалистов РХБ разведки
17:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка танкистов
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
17:30 17.01.2020
Грецька авіакомпанія Ellinair літатиме в Жуляни замість Борисполя
14:00 17.01.2020
Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії
10:15 17.01.2020
Командующий Ливийской национальной армией приехал в Грецию
15:41 16.01.2020
Президентом Греції вперше може стати жінка
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:30 17.01.2020
В Грузии остановили строительство дороги к порту Анаклия
11:30 17.01.2020
ЮВО: В 2020 году интенсивность учений на российской военной базе в Абхазии повысится на 10%
12:45 16.01.2020
Согласно опросу NDI, 82 процента респондентов поддерживают членство Грузии в ЕС, а 74 процента - членство в НАТО
08:15 15.01.2020
ЮВО: В противотанковых подразделениях российской военной базы в Абхазии проходят учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:30 17.01.2020
У Придністров'ї введуть заборону на перетин машинами з молдавськими номерами кордону з Україною
17:45 17.01.2020
Оппозиция подозревает президента Молдовы в коррупции
20:45 16.01.2020
Молдова обмежила рух автомобілів з номерами “ПМР”
14:30 15.01.2020
Разыскиваемый Молдовой соратник олигарха Плахотнюка скрывается в Румынии
Всі новини країни
Россия Россия
12:59 18.01.2020
МЗС Росії звернулося до правозахисних інституцій ООН, ОБСЄ і Ради Європи
21:00 17.01.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 16, 17 января
19:00 17.01.2020
ЮВО: Военные инженеры на Кубани учатся ликвидировать последствия стихийного бедствия
16:30 17.01.2020
На 24 января запланировали спуск на воду четвертого "Александрита"
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:50 17.01.2020
Президент Румунії назвав умову для співпраці з чинним урядом Молдови
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
18:00 17.01.2020
Анкара планирует отправить третье буровое судно в район шельфа Кипра
12:30 17.01.2020
Поставки газа по TANAP в Европу начнутся к концу 2020 года
18:45 16.01.2020
Ердоган відправив війська до Лівії
14:45 16.01.2020
Канал Стамбул: науковці б'ють на сполох через мегапроєкт Ердогана
Всі новини країни
Украина Украина
18:59 18.01.2020
Крим продовжує відчувати проблеми з водопостачанням
18:50 18.01.2020
Іран підтвердив передачу чорних скриньок зі збитого літака Україні - ЗМІ
18:40 18.01.2020
Окупанти на 34 роки заборонили журналісту в'їзд до Криму
12:50 18.01.2020
«Справа українських диверсантів»: консул відвідав в російській колонії севастопольця Дудку
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд