Іран підтвердив передачу чорних скриньок зі збитого літака Україні - ЗМІ

18:50 18.01.2020   Украина

Чорні скриньки з авіалайнера МАУ, який, за словами Ірану, 8 січня випадково збили його військові, будуть відправлені в Україну.

Про це повідомляє SkyNews із посиланням на іранські ЗМІ, передає Укрінформ.

«Бортові чорні скриньки з літака, який був випадково збитий іранськими військовими, будуть передані Іраном Україні», - йдеться в повідомленні.

Цю інформацію підтвердив глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар. Резайєфар повідомив, що він неодноразово проводив зустрічі з українською групою експертів. За його словами, інформація з чорних скриньок не була прочитана в Ірані, і вони будуть передані Україні на прохання української сторони.

За його словами, скриньки спробують проаналізувати в Києві, використовуючи досвід Франції, Канади та США. Якщо це не вдасться, їх передадуть Франції.

Як повідомлялося, 17 січня глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Іран готовий передати українській стороні чорні скриньки з літака МАУ, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.

8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.

9 січня група українських фахівців вирушила до Ірану для розслідування авіакатастрофи. До її складу увійшли представники Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.

В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані.



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