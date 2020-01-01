Українському журналісту Тарасу Ібрагімову прикордонники російської ФСБ заборонили в'їзд на територію Росії й анексованого Криму до 2054 року.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У постанові, яку вручили (ФСБ - ред.) Ібрагімову на адмінкордоні Криму з Херсонською областю, сказано, що йому заборонили в'їзд до Росії і Криму до кінця травня 2054 року. За словами журналіста, все проходило ввічливо, але чіткого пояснення з чим пов'язана заборона немає ні в постанові, ні в усному поясненні", - йдеться у повідомленні.

Ібрагімов заявив, що безпосередньо пов'язує цю заборону з журналістською діяльністю.

«Я безпосередньо пов'язую це зі своєю журналісткою діяльністю і моєю роботою на видання, які активно висвітлюють суди над кримськими татарами в Криму і в Росії», - пояснив журналіст.

Він також розповів, що у нього зняли відбитки пальців, сфотографували й відпустили.