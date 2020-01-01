Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало Закон «Про повну загальну середню освіту» і звернулося до правозахисних інституцій ООН, ОБСЄ і Ради Європи з проханням дати «адекватну оцінку» діям української влади.

Про це повідомляється на сайті російського відомства, передає Главком.

Російський МЗС заявив, що Україна продовжує вести політику «насильницької українізації населення, чим порушує свої зобов’язання щодо захисту прав людини».

До відома, Угорщина вимагає від України те, чого сама ніколи не робила.

Попередній посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень раніше в інтерв’ю «Главкому» заявив, що наразі в Угорщині діє закон, що надає право лише на відкриття класу для восьми осіб за бажанням їхніх батьків з нацменшин. Але, за словами дипломата, оскільки українці проживають на всій території Угорщини і вони розпорошені, то ніхто й не вимагав відкриття окремого класу.



Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.



Нагадаємо, 16 січня, Рада ухвалила закон про середню освіту.