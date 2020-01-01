«Справа українських диверсантів»: консул відвідав в російській колонії севастопольця Дудку

12:50 18.01.2020   Крым

Виконуючий обов’язки генерального консула України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав засудженого в окупованому Севастополі у «справі українських диверсантів» Володимира Дудку в колонії №11 Ставропольського краю Росії.

«У колонію №11 він прибув напередодні Нового року – 29 грудня, 10 днів пробув на карантині. Розповідав, що в колонії його поставили на дієту. Іноді буває «стрибає» тиск, тонометр поки що не віддали», – пояснив кореспонденту Радіо Свобода Малишевський.

За його словами, Дудка часто відвідує церкву на території колонії. «Каже, що дуже сумує за онукою, передає всім привіт: родичам, правозахисникам в Києві, колишньому політв’язню Євгену Панову», – додав консул.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня цього року засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф. Верховний суд Росії 15 жовтня відхилив скаргу захисту і затвердив вирок Дудці і Бессарабову.



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