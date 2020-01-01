Штаб: інформація про мінування українськими військовими Азовського моря – фейк

12:30 18.01.2020   Крым

Командування Об’єднаних сил спростувало інформацію деяких засобів масової інформації про нібито мінування українськими військовими акваторії Азовського моря.

Про це прес-центр операції Об’єднаних сил повідомляє у Facebook, передає  УНІАН.

«У деяких вітчизняних ЗМІ з'явилося повідомлення стосовно початку активної фази робіт щодо встановлення мінних полів вздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря», - зазначається у повідомленні.

З цього приводу командування Об’єднаних сил надає уточнювальну інформацію: заходи з бойової підготовки корабельно-катерного складу тактичної групи «Тритон» мають виключно навчально-тренувальний характер та не передбачають будь-яких дій, пов’язаних з реальним мінуванням акваторії Азовського моря.

 



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