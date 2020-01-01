Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" може втратити слух — адвокат
|12:16 18.01.2020
|Крым
Російські окупанти не хочуть проводити необхідні медичні процедури фігуранту ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Арсену Джеппарову в СІЗО міста Шахти.
Про це написав адвокат Айдер Азаматов у Facebook, повідомляє Укрінформ.
"Арсен дуже незадоволений умовами утримання і «якістю» медичної допомоги, просив захисника, щоб його перевезли в СІЗО-1 Ростова-на-Дону, бо там хоч ставлення до людей більш-менш нормальне, на відміну від СІЗО міста Шахти. Стан здоров’я Арсена поганий. Його відвели до фельдшера, який оглянувши його фурункули (чиряки), що з’явилися за вухом, дав йому антибіотики й сказав, що потрібно пропити шість днів – і це все, що може медичний працівник ізолятора", – зазначив адвокат.
За його словами, Джеппарову не хочуть проводити необхідні медичні процедури, бо в будь-який момент може знадобитися його участь в суді.
"Арсен пояснив захиснику, що у вусі у нього з’явилися різні шуми та у нього погіршується слух, у вусі "стріляє", з’явився біль", – додав Азаматов.
Адвокат зазначив, що Джеппаров домагався зустрічі з фельдшером СІЗО близько місяця.
"Вважаю таку бездіяльність з боку СІЗО міста Шахти тортурами щодо Джеппарова, які вже призвели до проблем зі здоров’ям. Очевидно, захист Джеппарова буде реагувати на такі порушення прав людини, пов’язані з отриманням належної та кваліфікованої медичної допомоги в умовах СІЗО", – заявив адвокат.
Днями українська омбудсмен повідомила, що у Джеппарова з’явилася пухлина.
Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув’язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров – до 18 років, Емір-Усеїн Куку – до 12 років, Вадим Сірук – до 12 років, Арсен Джеппаров – до 7 років і Рефат Алімов – до 8 років.
Відбувати ці терміни вони будуть в колонії суворого режиму.
Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої у Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».
Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».
Як повідомлялося, російські силовики затримали Арсена Джеппарова, а також Рефата Алімова, Емір-Усеіна Куку, Мусліма Алієва, Інвера Бекірова і Вадима Сірука в лютому-квітні 2016 року в Ялті, звинувативши в причетності до забороненої у Росії ісламської політичної організації "Хізб-ут-Тахрір".
Раніше повідомляв, що адвокат Айдер Азаматов зробив заяву, що в Арсена Джеппарова за вухами з'явилися два типи фурункулів, через що він потерпає від сильного болю.
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