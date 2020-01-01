Україна з Грузією подали скаргу на Росію через перешкоджання навігації в морі
|12:01 18.01.2020
|Крым
Україна та Грузія подали скаргу до Міжнародної морської організації (ММО) щодо протиправних дій Росії у Чорному, Азовському морі та Керченській протоці.
Про це повідомляє посольство України у Великобританії, передає УНІАН.
«Делегації України та Грузії звернули увагу держав-членів ІМО на протиправну діяльність РФ, що перешкоджає пошуково-рятувальним операціям у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці», – йдеться у повідомленні.
Спільний документ України та Грузії був підтриманий делегаціями країн ЄС та США.
Крім того, українська делегація висловила протест через неправомірне розширення радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування на акваторію Азовського моря та Керченської протоки, передає DW.
Українська сторона наполягає на тому, що оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства мають поширюватися винятково українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ, зазначив голова української делегації Віталій Мошківський.
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