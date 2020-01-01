Судакский городской суд Республики Крым признал владельца прогулочного катера «Камелот», затонувшего в сентябре под Судаком, виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба суда, пишет Крыминформ.

«Суд, изучив материалы дела, признал судовладельца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что судовладелец осужден за совершения преступления по части 2 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, лицом управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Маломерное судно, попав в шторм в акватории Судака, затонуло 5 сентября 2019 года. Находившиеся на судне 12 пассажиров и два члена экипажа оказались в открытом море на значительном удалении от берега. Одна из пассажирок катера погибла.