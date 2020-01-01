Владелец затонувшего под Судаком катера проведет более года в колонии-поселении
|21:10 17.01.2020
|Крым
Судакский городской суд Республики Крым признал владельца прогулочного катера «Камелот», затонувшего в сентябре под Судаком, виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Об этом сообщила пресс-служба суда, пишет Крыминформ.
«Суд, изучив материалы дела, признал судовладельца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что судовладелец осужден за совершения преступления по части 2 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, лицом управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Маломерное судно, попав в шторм в акватории Судака, затонуло 5 сентября 2019 года. Находившиеся на судне 12 пассажиров и два члена экипажа оказались в открытом море на значительном удалении от берега. Одна из пассажирок катера погибла.
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