План очередной попытки легализации незаконной аннексии одобрен самим Аксеновым, а его реализация будет проведена в ближайшее время.

Нет никаких сомнений, где созрел этот план, но на публике он впервые прозвучал на международной научной конференции «Крым и международное культурное сотрудничество». Конференция прошла в рамках XXI фестиваля античного искусства «Боспорские агоны», пишет flot2017.com.

Оккупанты планируют создать «международную ассоциацию городов античного наследия». В нее будут всеми силами притягивать города Турции, Греции, Италии и т.д.

План оккупантов озвучил так называемый глава администрации Керчи Сергей Бороздин. На первом этапе в оккупированной Керчи учреждается российская ассоциация городов античного наследия. Туда планируется включить оккупированные Керчь (Пантикапей), Симферополь (Неаполь Скифский), Севастополь (Херсонес Таврический), Феодосия, Судак (Сугдея), Евпатория (Керкинитида), а также российские материковые города: Тамань (Фанагория), Анапа (Горгиппия), Новороссийск (Бата), Геленджик (Торик), Ростов-на-Дону (Танаис), Таганрог (Кремны).

Учредительное собрание намечено на 5 – 6 февраля 2020 года. Ожидается делегация из 11 городов.

На втором этапе, в рамках так называемого ялтинского международного экономического форума» будет создана «международная ассоциация городов античного наследия».

Пока остается не известным, будут ли принимать участие в создании «международной ассоциации городов античного наследия» материковые украинские города.

Для оккупантов это мероприятие послужит очередным доказательством «признания» российского статуса Крыма.