Несамоходное судно-площадка открытого типа, построенное на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон", перевозит свой первый груз - забивные сваи.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании.

С 13 января на протяжении трех дней на причале перегрузочного терминала в Николаеве шла загрузка нового судна строительными сваями николаевского завода железобетонных изделий. В свой первый рейс судно приняло 400 забивных свай общим весом 1000 тонн.

16 января несамоходное судно с буксиром NIBULON-4 отправилось в филиал "Казацкая" в Херсонской области.

Всего в марте 2020 водным транспортом для строительства будет транспортировано еще 1540 комплектов весом 7546 тонн.

В дальнейшем несамоходное судно будет выполнять рейсы по перевозке генеральных и навалочных грузов, а также обеспечивать строительство и реконструкцию собственных объектов инфраструктуры необходимыми материалами.

Судно-площадка открытого типа имеет грузовместимость 1500 т и площадь грузовой палубы 860 кв. м. Баржи этого типа предназначены для перевозки контейнеров, генеральных и навалочных грузов, в том числе песка, гравия, удобрений, пакетированных грузов, леса и лесоматериалов. Длина судна - 75 м, ширина - 17 м, высота борта - 3,5 м.

Напомним, на верфи "Нибулон" в Николаеве 10 декабря было спущено на воду несамоходное судно открытого типа проекта В1500. Производственная программа предприятия предусматривает строительство еще трех подобных барж.

ДП «БМТП» оперує причалами №№1-5 і 7-9 Бердянського морського порту. Держстивідор в 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 40,4%, або на 602,3 тис. тонн — до 889,7 тис. тонн.

Бердянський морський порт розташований у північно-східній частині Бердянської затоки. Включає зовнішній рейд, внутрішній рейд (гавань Бердянськ) і підхідний канал довжиною 20 кілометрів, шириною — 90 метрів, глибиною — 8,55 метра із прохідною осадкою 7,9 метра. Кількість вантажних причалів — 11, довжина вантажного причального фронту — 1798 метрів.

Крім ДП «БМТП», в порту працюють портові оператори ТОВ «Нова Хортиця», ТОВ «Агро-клас», ТОВ «Аскет-шиппінг» і ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного устаткування».

Фото с сайта ЦТС