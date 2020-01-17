"Нибулон" начал перевозки свай на судне нового типа / Фото

20:15 17.01.2020   Украина

Несамоходное судно-площадка открытого типа, построенное на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон", перевозит свой первый груз - забивные сваи.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании.

С 13 января на протяжении трех дней на причале перегрузочного терминала в Николаеве шла загрузка нового судна строительными сваями николаевского завода железобетонных изделий. В свой первый рейс судно приняло 400 забивных свай общим весом 1000 тонн.

16 января несамоходное судно с буксиром NIBULON-4 отправилось в филиал "Казацкая" в Херсонской области. 

Всего в марте 2020 водным транспортом для строительства будет транспортировано еще 1540 комплектов весом 7546 тонн.

В дальнейшем несамоходное судно будет выполнять рейсы по перевозке генеральных и навалочных грузов, а также обеспечивать строительство и реконструкцию собственных объектов инфраструктуры необходимыми материалами.

Судно-площадка открытого типа имеет грузовместимость 1500 т и площадь грузовой палубы 860 кв. м. Баржи этого типа предназначены для перевозки контейнеров, генеральных и навалочных грузов, в том числе песка, гравия, удобрений, пакетированных грузов, леса и лесоматериалов. Длина судна - 75 м, ширина - 17 м, высота борта - 3,5 м.

Напомним, на верфи "Нибулон" в Николаеве 10 декабря было спущено на воду несамоходное судно открытого типа проекта В1500. Производственная программа предприятия предусматривает строительство еще трех подобных барж.

ДП «БМТП» оперує причалами №№1-5 і 7-9 Бердянського морського порту. Держстивідор в 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 40,4%, або на 602,3 тис. тонн — до 889,7 тис. тонн.

Бердянський морський порт розташований у північно-східній частині Бердянської затоки. Включає зовнішній рейд, внутрішній рейд (гавань Бердянськ) і підхідний канал довжиною 20 кілометрів, шириною — 90 метрів, глибиною — 8,55 метра із прохідною осадкою 7,9 метра. Кількість вантажних причалів — 11, довжина вантажного причального фронту — 1798 метрів.

Крім ДП «БМТП», в порту працюють портові оператори ТОВ «Нова Хортиця», ТОВ «Агро-клас», ТОВ «Аскет-шиппінг» і ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного устаткування».

Фото с сайта ЦТС



Ще на цю тему:

20:00 17.01.2020
Бердянський порт у 2019 році скоротив вантажообіг на 40,2%
12:00 17.01.2020
У 2019 році «Аскет Шиппінг» перевантажив через річкові термінали 145,3 тис тонн
09:45 17.01.2020
Нове несамохідне судно компанії “Нібулон” перевозить свій перший вантаж
20:51 15.01.2020
У 2019 році «Агровіста» перевезла власним річковим флотом 180 тис тонн вантажів
15:45 15.01.2020
У 2019 році обсяг вантажоперевезень по Дніпру збільшився на 19,1%
15:15 15.01.2020
В 2019 году грузооборот терминала Ника-Тера вырос почти на 50%
10:45 15.01.2020
В 2019 году перевозки металлопродукции по Днепру выросли на треть
20:30 13.01.2020
Контейнерный терминал ТИС перевалил более 33 млн тонн грузов за год
13:00 13.01.2020
Порт «Ольвія» збільшив річну перевалку імпортних вантажів у 4 рази
17:00 09.01.2020
«Бруклін-Київ Порт» скоротив річний контейнерооборот на 1,1%
16:40 09.01.2020
В 2019 году «Аскет Шиппинг» увеличил объем речной перевалки в 4,6 раза
13:00 09.01.2020
«Контейнерний термінал Одеса» збільшив річний контейнерооборот на 15%
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
Всі новини країни
Армения Армения
19:15 17.01.2020
ЮВО: Авиационные наводчики российской военной базы в Армении помогли авиации уничтожить условного противника
11:45 17.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении готовят специалистов РХБ разведки
17:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка танкистов
11:45 15.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров подразделений
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
17:30 17.01.2020
Грецька авіакомпанія Ellinair літатиме в Жуляни замість Борисполя
14:00 17.01.2020
Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії
10:15 17.01.2020
Командующий Ливийской национальной армией приехал в Грецию
15:41 16.01.2020
Президентом Греції вперше може стати жінка
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:30 17.01.2020
В Грузии остановили строительство дороги к порту Анаклия
11:30 17.01.2020
ЮВО: В 2020 году интенсивность учений на российской военной базе в Абхазии повысится на 10%
12:45 16.01.2020
Согласно опросу NDI, 82 процента респондентов поддерживают членство Грузии в ЕС, а 74 процента - членство в НАТО
08:15 15.01.2020
ЮВО: В противотанковых подразделениях российской военной базы в Абхазии проходят учения
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:30 17.01.2020
У Придністров'ї введуть заборону на перетин машинами з молдавськими номерами кордону з Україною
17:45 17.01.2020
Оппозиция подозревает президента Молдовы в коррупции
20:45 16.01.2020
Молдова обмежила рух автомобілів з номерами “ПМР”
14:30 15.01.2020
Разыскиваемый Молдовой соратник олигарха Плахотнюка скрывается в Румынии
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 17.01.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 16, 17 января
19:00 17.01.2020
ЮВО: Военные инженеры на Кубани учатся ликвидировать последствия стихийного бедствия
16:30 17.01.2020
На 24 января запланировали спуск на воду четвертого "Александрита"
13:00 17.01.2020
Приток капитала в российский госдолг упал до минимума за год / Инфографика
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:50 17.01.2020
Президент Румунії назвав умову для співпраці з чинним урядом Молдови
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
18:00 17.01.2020
Анкара планирует отправить третье буровое судно в район шельфа Кипра
12:30 17.01.2020
Поставки газа по TANAP в Европу начнутся к концу 2020 года
18:45 16.01.2020
Ердоган відправив війська до Лівії
14:45 16.01.2020
Канал Стамбул: науковці б'ють на сполох через мегапроєкт Ердогана
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 17.01.2020
Владелец затонувшего под Судаком катера проведет более года в колонии-поселении
20:40 17.01.2020
"Український диверсант" Машаріпов в суді заявив про катування вогнем і струмом
20:30 17.01.2020
У оккупантов новый план легализации незаконной аннексии Крыма
20:15 17.01.2020
"Нибулон" начал перевозки свай на судне нового типа / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд