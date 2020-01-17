"Нибулон" начал перевозки свай на судне нового типа / Фото
|20:15 17.01.2020
|Украина
Несамоходное судно-площадка открытого типа, построенное на судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон", перевозит свой первый груз - забивные сваи.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании.
С 13 января на протяжении трех дней на причале перегрузочного терминала в Николаеве шла загрузка нового судна строительными сваями николаевского завода железобетонных изделий. В свой первый рейс судно приняло 400 забивных свай общим весом 1000 тонн.
16 января несамоходное судно с буксиром NIBULON-4 отправилось в филиал "Казацкая" в Херсонской области.
Всего в марте 2020 водным транспортом для строительства будет транспортировано еще 1540 комплектов весом 7546 тонн.
В дальнейшем несамоходное судно будет выполнять рейсы по перевозке генеральных и навалочных грузов, а также обеспечивать строительство и реконструкцию собственных объектов инфраструктуры необходимыми материалами.
Судно-площадка открытого типа имеет грузовместимость 1500 т и площадь грузовой палубы 860 кв. м. Баржи этого типа предназначены для перевозки контейнеров, генеральных и навалочных грузов, в том числе песка, гравия, удобрений, пакетированных грузов, леса и лесоматериалов. Длина судна - 75 м, ширина - 17 м, высота борта - 3,5 м.
Напомним, на верфи "Нибулон" в Николаеве 10 декабря было спущено на воду несамоходное судно открытого типа проекта В1500. Производственная программа предприятия предусматривает строительство еще трех подобных барж.
ДП «БМТП» оперує причалами №№1-5 і 7-9 Бердянського морського порту. Держстивідор в 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 40,4%, або на 602,3 тис. тонн — до 889,7 тис. тонн.
Бердянський морський порт розташований у північно-східній частині Бердянської затоки. Включає зовнішній рейд, внутрішній рейд (гавань Бердянськ) і підхідний канал довжиною 20 кілометрів, шириною — 90 метрів, глибиною — 8,55 метра із прохідною осадкою 7,9 метра. Кількість вантажних причалів — 11, довжина вантажного причального фронту — 1798 метрів.
Крім ДП «БМТП», в порту працюють портові оператори ТОВ «Нова Хортиця», ТОВ «Агро-клас», ТОВ «Аскет-шиппінг» і ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного устаткування».
Фото с сайта ЦТС
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