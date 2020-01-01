ДП «Бердянський морський торговельний порт» (БМТП) в 2019 році скоротило вантажообіг порівняно з 2018 роком на 40,2%, або на 357,4 тис. тонн — до 532,3 тис тонн.

Про це свідчать дані держстивідора, пишуть Порти УкраЇни.

У тому числі переробка будівельних вантажів знизилася на 37,3%, або на 195,1 тис. тонн — до 327,7 тис.тонн. Перевалка зерна збільшилася на 38,9%, або на 42,8 тис. тонн — до 152,8 тис тонн.

Переробка обладнання зросла на 62,1%, або на 11 тис тонн — до 28,7 тис тонн. Здійснено перевалку 53 комплектів обладнання вітрових електростанцій (ВЕС), у тому числі — 26 комплектів вітрогенераторів другої черги Приморської ВЕС і 27 комплектів вітрогенераторів першої черги Запорізької ВЕС.

За даними держстивідора, податкові відрахування до державного і місцевого бюджетів склали 54,9 млн грн, в тому числі до держбюджету — 16,1 млн грн, до місцевого бюджету — 18,6 млн грн, сума сплаченого єдиного соціального внеску склала 20,1 млн грн.