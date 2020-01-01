Прокуратура АРК створить реєстр іноземців, які незаконно відвідували окупований Крим

19:45 17.01.2020   Крым

Прокуратура АРК планує створити Реєстр порушників українського кордону - іноземців, які незаконно відвідували окуповану територію АР Крим і Севастополя. 

Реєстр буде інтегрований з базами даних Державної прикордонної служби України для оперативного виявлення порушників. Про це в інтерв’ю Центру журналістських розслідувань повідомив Євген Комаровський, начальник управління прокуратури АРК.

Він зазначив, що прокуратурою АРК здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзду з неї іноземними громадянами, у тому числі, громадянами Російської Федерації.

«У зазначеному провадженні досліджуються всі факти незаконного перетину кордону з РФ, тобто поза українськими пунктами пропуску, політичними і громадськими діячами, а також представниками культури РФ, які відвідували окупований Крим. Прокуратурою АРК планується розробка Реєстру осіб, які відвідували окуповану територію з порушенням діючого законодавства», – сказав Комаровський.

За його словами, дані Реєстру передаватимуть Державній прикордонній службі. У випадку, якщо хтось із фігурантів Реєстру з’явиться на українському кордоні, їх будуть перевіряти та допитувати.

«Ми маємо з’ясовувати мету їхньої поїздки до окупованого півострова, чи вчиняли якісь протиправні дії та у який спосіб опинилися на окупованій території. Перш за все, нам необхідно з’ясувати, чому вони перетнули державний кордон поза українськими пунктами пропуску, як це визначено спеціальним Порядком», – зазначив начальник управління прокуратури АРК.

За виявленням підстав співробітники Держприкордонслужби складатимуть протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтею 204–2 КУАП та вирішувати питання про накладення на порушників адміністративних стягнень (Стаття передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 1700 до 8500 гривень – ред.).

Комаровський вказав, що слід розмежовувати адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконний в’їзд на тимчасово окуповану територію України. Стаття 332–1 Кримінального кодексу передбачає покарання від трьох до п’яти років позбавлення волі, а в разі вчинення злочину організованою групою – до восьми років.

«Слід зазначити, що статтею передбачено покарання за порушення Порядку в’їзду-виїзду з метою заподіяння шкоди державі. У даному випадку необхідно з’ясувати, яка шкода заподіяна, у якій формі, який вид цієї шкоди. Тобто, якщо особа незаконно перетинає державний кордон та опиняється на окупованій території один раз, ми розцінюємо це як адміністративний проступок і особу притягують до адміністративної відповідальності. Якщо це діяння носить системний або масовий характер – розглядається притягнення до кримінальної відповідальності», – пояснив Комаровський.

Також прокурор нагадав, що строк давності для притягнення до кримінальної відповідальності за даною статтею ККУ, обмежений трьома роками. Тому покарати багатьох осіб, які до цього терміну порушували Порядок в’їзду на територію окупованих АР Крим і Севастополя і виїзду з неї, уже буде проблематичним.



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