Справу члена севастопольського відділення партії «Єдина Росія» і незаконної організації «Автоканал Севастополя» Ігоря Кучерявого, який обвинувачується в посяганні на територіальну цілісність України, розглядатиме Дніпровський районий суд Києва.

Підготовче засідання призначено на 27 січня. Про це повідомила в Facebook прессекретарка прокуратури АРК Катерина Діденко, пише Центр журналістських розслідувань.

«Київський апеляційний суд за результатами розгляду клопотання прокуратури автономії про визначення територіальної підсудності, визначив Дніпровський районний суд, як суд, який розглядатиме обвинувальний акт стосовно громадянина України, учасника незаконної організації «Автоканал Севастополя»», – написала Діденко.

Вона додала, що підготовче судове засідання призначене на 27 січня.

За даними порталу «Судова влада України», справу Кучерявого розглядатиме суддя Дніпровського райсуду Віра Левко.

Раніше прокуратура АРК скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Ігора Кучерявого, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

3 грудня 2019 року в КПВВ «Каланчак» на адміністративному кордоні з окупованим Кримом був затриманий до з’ясування причетності до скоєння злочинів у складі підрозділу «Самооборони Севастополя» мешканець Севастополя, член регіональної політради партії «Единая Россия» та незаконного формування «Автоканал Севастополя» Ігор Кучерявий. Він приїхав на неокуповану територію України з метою оформлення українського закордонного паспорта.

Ігорю Кучерявому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання від 3 до 5 років ув’язнення.

10 грудня 2019 року Херсонський міськсуд обрав Ігорю Кучерявому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб. Кучерявий перебуває під домашнім арештом в одній з квартир Херсона.