В рамках слаживания и подготовки подразделений российской военной базы в Армении в единый день огня авиационные наводчики навели оперативно-тактическую и армейскую авиацию на живую силу и бронетехнику условного противника.

В ходе плановых практических занятий на высокогорном полигоне Алагяз авианаводчики выполняют нормативы по наведению ударных вертолетов Ми-24П, а также транспортно-боевых Ми-8АМТШ и современных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Подготовка проводится инструкторами с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов, пишет пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащие, используя разведданные полученные с помощью БЛА, совершенствуют навыки наведения вертолетов на больших и малых высотах и скоростях на низколетящие авиационные средства, бронетехнику и живую силу противника с указанием курса по ориентирам и координатам.

Особое внимание в подготовке уделяется наведению на цели одиночной авиации, смешанных пар и звеньев во взаимодействии с мотострелковыми, артиллерийскими и зенитными ракетными подразделениями в едином замысле.

В практических полевых занятиях принимают участие более 200 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной техники.