ЮВО: Военные инженеры на Кубани учатся ликвидировать последствия стихийного бедствия
|19:00 17.01.2020
|Россия
Военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) на Кубани приступили к тактико-специальному учению по ликвидации последствий условного стихийного бедствия.
Контроль обстановки в районе проведения мероприятия с воздуха обеспечивает беспилотная авиация, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Совершив марш более 50 км в назначенный район, военнослужащие провели радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку и, преодолев условно зараженный участок местности, развернули полевой лагерь.
На местности военным инженерам предстоит отработать нормативы по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности в различных условиях стихийных бедствий.
Особое внимание уделено комплексу мероприятий по обеспечению населения водой и электроэнергией.
К плановому учению привлечены более 700 военнослужащих, задействовано свыше 150 единиц специальной техники, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3М2 и станция очистки воды «Гигиена».
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