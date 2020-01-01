Україна висловила протест в ІМО через розширенням дії російської радіостанції в Азовському морі
|18:15 17.01.2020
|Крым
Україна висловила протест у Міжнародній морській організації (International Maritime Organization, ІМО) у зв’язку з розширенням російською радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування на акваторію Азовського моря та Керченської протоки.
Про це повідомляє українське посольство у Великій Британії, передає УНН.
“Україна висловила протест в ІМО у зв’язку з неправомірним розширенням радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування на акваторію Азовського моря та Керченської протоки”, — йдеться в повідомленні посольства.
Дипломати підкреслили, що оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства мають поширюватися виключно українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ.
“Закликали ІМО розглянути незаконні та односторонні дії РФ, які загрожують безпеці навігації”, — додали у посольстві.
Як повідомлялось, екс-заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час брифінгу щодо винесеного 8 листопада Міжнародним судом ООН рішення стосовно юрисдикції у справі “Україна проти Російської Федерації” озвучила вартість судових розглядів проти Росії на міжнародних майданчиках.
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