Україна висловила протест у Міжнародній морській організації (International Maritime Organization, ІМО) у зв’язку з розширенням російською радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування на акваторію Азовського моря та Керченської протоки.

Про це повідомляє українське посольство у Великій Британії, передає УНН.

“Україна висловила протест в ІМО у зв’язку з неправомірним розширенням радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування на акваторію Азовського моря та Керченської протоки”, — йдеться в повідомленні посольства.

Дипломати підкреслили, що оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства мають поширюватися виключно українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ.

“Закликали ІМО розглянути незаконні та односторонні дії РФ, які загрожують безпеці навігації”, — додали у посольстві.

Як повідомлялось, екс-заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час брифінгу щодо винесеного 8 листопада Міжнародним судом ООН рішення стосовно юрисдикції у справі “Україна проти Російської Федерації” озвучила вартість судових розглядів проти Росії на міжнародних майданчиках.