Українські моряки навчались давати відсіч ворогу в Азовському морі / Фото
|17:15 17.01.2020
|Украина
Згідно з планом бойової підготовки з корабельно-катерним складом тактичної групи «Тритон», що входить до складу Об’єднаних сил, відпрацьовано алгоритм дій розрахунків щодо завантаження морських донних мін на корабель.
Захід розпочався з теоретичного заняття з подальшим прийняттям заліків, а також складанням нормативів, пише Армія.Іnform.
Уже по обіді екіпаж малого броньованого артилерійського катера «Лубни» відпрацював практичне виконання бойової вправи з завантаження морських донних мін на корабель, закріплення їх на палубі та приведення бойової частини мін у готовність.
Незабаром для корабельно-катерної групи буде спланований вихід у море щодо встановлення мінних полів уздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря.
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