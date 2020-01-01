Українські моряки навчались давати відсіч ворогу в Азовському морі / Фото

17:15 17.01.2020   Украина

Згідно з планом бойової підготовки з корабельно-катерним складом тактичної групи «Тритон», що входить до складу Об’єднаних сил, відпрацьовано алгоритм дій розрахунків щодо завантаження морських донних мін на корабель.

Захід розпочався з теоретичного заняття з подальшим прийняттям заліків, а також складанням нормативів, пише Армія.Іnform.

Уже по обіді екіпаж малого броньованого артилерійського катера «Лубни» відпрацював практичне виконання бойової вправи з завантаження морських донних мін на корабель, закріплення їх на палубі та приведення бойової частини мін у готовність.

Незабаром для корабельно-катерної групи буде спланований вихід у море щодо встановлення мінних полів уздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря.



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