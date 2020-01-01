Міністерство закордонних справ Придністровської молдавської республіки вводить вводить заборону на перетин машинами з молдавськими номерами молдавсько-українського кордону на придністровській ділянці.

Про це повідомила пресслужба МЗС у п'ятницю, 17 січня, пише ZN,UA.

"Сьогодні на адресу представника з політичних питань від Республіки Молдова, а також міжнародних учасників формату "5+2" було направлено офіційне звернення з інформацією про те, що згідно з рішенням Ради Безпеки ПМР, в якості відповіді з 24 січня ц. р. вводяться обмеження на перетин державного кордону Придністров'я і України для всіх типів транспортних засобів, зареєстрованих в РМ і керованих громадянами, які постійно проживають в Молдові і володіють водійськими посвідченнями РМ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер молдавські автомобілісти не зможуть проїжджати через Придністров'я, прямуючи в Україну. Мова йде про популярні в Молдавії напрямки на Київ та Одесу. Якщо в Одесу можна їздити й іншими шляхами, то для поїздки з Кишинева в Київ доведеться об'їжджати близько 150 км.

За словами пресслужби, нововведення стало відповіддю на рішення офіційного Кишинева обмежити виїзд за кордон автотранспорту з придністровськими номерами, а також водіям з придністровськими правами.

"З 10 січня виїзд за кордон для придністровських автомобілів дозволений тільки за наявності нейтральних номерів і водійських посвідчень визнаних держав", - відзначили в МЗС.

Бюро реінтеграції при уряді Молдови пояснило заборону тим, що згідно з протоколом від 24 квітня 2018 року, автомобілісти Придністров'я мають право брати участь у міжнародному дорожньому русі лише при наявності нейтральних автомобільних номерів і наклейки на склі MD, що видаються після реєстрації в спецпунктах в Тирасполі та Рибниці. Причому, це стосується лише приватного легкового транспорту, а не вантажного або пасажирського.

У повідомленні також наголошується, що про водійські посвідчення та інші документи в угоді нічого не говориться, але мається на увазі, що для виїзду за кордон необхідні права міжнародного зразка, видані визнаними державами.