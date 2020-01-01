Госпредприятие «Крымэнерго» завершило пуско-наладочные работы на новой подстанции «Аянская», построенной в Симферопольском районе за 541 млн рублей.

Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе предприятия.

«В селе Перевальном Симферопольского района завершены пусконаладочные работы на новом питающем центре. В ближайшее время ожидается ввод ПС (подстанции) 110 кВ «Аянская» в эксплуатацию… Подстанцию строили в рамках технологического присоединения. Стоимость работ составила свыше 541 миллиона рублей с НДС», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новая подстанция полностью решит проблему электроснабжения населенных пунктов Добровского сельского поселения, а также обеспечит электроэнергией новые электроустановки военного городка 126 отдельной бригады береговой обороны и 8 артиллерийского полка Черноморского флота РФ.

Ранее сообщалось, что стоимость реконструкции и модернизации электрических сетей Крыма оценивается в 19 млрд рублей.