Турецкое буровое судно «Явуз» возьмет курс на район месторождения «Лефкоша-1» у берегов Кипра.

Об этом сказал агентству «Анадолу» министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, Анкара рассматривает возможность закупки третьего бурового судна в район шельфа Кипра. Турция также продолжит бурение в Черном море, сказал Донмез. В случае необходимости Турция сможет вести буровые работы совместно с третьими странами, отметил министр.

«Турция ведет буровые и разведочные работы с использованием отечественного персонала и оборудования. У Турции накоплен значительный опыт в этой сфере. В настоящее время в Восточном Средиземноморье находятся турецкие буровые суда «Фатих» и «Явуз». Около двух недель назад «Явуз» завершил бурение в районе мыса Гюзельюрт и вернулся в порт Ташуджу в провинции Мерсин. А 17 января судно возьмет курс на район месторождения «Лефкоша-1», - сказал Донмез.

По словам министра, накануне судно «Фатих» завершило буровые работы.

«Судно «Фатих» также вернулось в порт Ташуджу, чтобы подготовиться к новой миссии. Для подготовки необходимо определенное время. Пусть работы на первых скважинах и не дали желаемого результата, но усилия в этом направлении будут продолжены», - сказал Донмез.