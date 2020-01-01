В командовании морской пехоты ВМС ВС Украины состоялась первая рабочая встреча по вопросам разработки Концепции развития морской пехоты ВМСУ.

К работе над Концепцией привлечены специалисты из Корпуса морской пехоты США, Европейского командования морской пехоты США, ВС Великобритании, а также командир группы ВС Швеции в операции UNIFIER. Об этом сообщает пресс-служба Командования морской пехоты ВМС ВС Украины, передает flot2017.com.

С иностранной делегацией работали начальник штаба-первый заместитель командующего ВМСУ вице-адмирал Андрей Тарасов, командующий морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль, представители штаба Командования ВМСУ и Госпогранслужбы Украины.

Во время встречи стороны ознакомились с текущим состоянием дел в подразделениях морской пехоты, их боевыми возможностями и опытом, полученным в ходе выполнения задач в районе проведения АТО и Операции объединенных сил.

Проект Концепции морской пехоты разрабатывается участниками с учетом стандартов НАТО. Концепция должна помочь морской пехоте, как структурной составляющей ВМС ВС Украины, приобрести способности вести автономные операции на отдельном направлении с применением стандартов НАТО по планированию, обучению и ведения военных действий, и в том числе позволит проводить совместные операции с вооруженными силами стран-членов Альянса .