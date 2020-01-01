ВМСУ привлекли к разработке концепции развития морской пехоты международных экспертов
|15:15 17.01.2020
|Украина
В командовании морской пехоты ВМС ВС Украины состоялась первая рабочая встреча по вопросам разработки Концепции развития морской пехоты ВМСУ.
К работе над Концепцией привлечены специалисты из Корпуса морской пехоты США, Европейского командования морской пехоты США, ВС Великобритании, а также командир группы ВС Швеции в операции UNIFIER. Об этом сообщает пресс-служба Командования морской пехоты ВМС ВС Украины, передает flot2017.com.
С иностранной делегацией работали начальник штаба-первый заместитель командующего ВМСУ вице-адмирал Андрей Тарасов, командующий морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль, представители штаба Командования ВМСУ и Госпогранслужбы Украины.
Во время встречи стороны ознакомились с текущим состоянием дел в подразделениях морской пехоты, их боевыми возможностями и опытом, полученным в ходе выполнения задач в районе проведения АТО и Операции объединенных сил.
Проект Концепции морской пехоты разрабатывается участниками с учетом стандартов НАТО. Концепция должна помочь морской пехоте, как структурной составляющей ВМС ВС Украины, приобрести способности вести автономные операции на отдельном направлении с применением стандартов НАТО по планированию, обучению и ведения военных действий, и в том числе позволит проводить совместные операции с вооруженными силами стран-членов Альянса .
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