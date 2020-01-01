Оппозиция подозревает президента Молдовы в коррупции

17:45 17.01.2020   Молдова

Партия «Платформа достоинства и правды» заявила, что экспорт молдавских товаров в Российскую Федерацию был приватизирован президентом Игорем Додоном для своих корыстных целей и используется им в ущерб производителям. 

На пресс-конференции лидер партии Андрей Нэстасе заявил, что возглавляемая им партия обеспокоена данной ситуацией и отсутствием прозрачности в этом отношении, сообщает группа Информационное сопротивление со ссылкой на IPN.

Андрей Нэстасе рассказал, что во время визита молдавских парламентариев в Москву в 2019 году вице-спикер парламента Александру Слюсари поднял вопрос об изменении списка молдавских экспортеров и его расширении, включив в него производителей с многолетними плантациями. Позже, после того, как представители Россельхознадзора России по безопасности пищевых продуктов посетили Молдову, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в сентябре отправило в Россию обновленный список экспортеров фруктов, который был расширен со 130 до 500 компаний.

По словам политика, утверждение обновленного списка экспортеров в России было отложено, и есть информация, что это было сделано после того, как Игорь Додон вмешался, ссылаясь на политические аргументы. Более того, после смены правительства процедура обновления списка стала полностью непрозрачной.

«Из достоверных источников мы знаем, что вмешался министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, недопустимо злоупотребляя своим авторитетом. Следовательно, еще один список экспортеров, который был составлен неясным образом и который не был проконсультирован с фермерскими ассоциациями, был отправлен в Российскую Федерацию», — заявил Андрей Нэстасе.

Партия запрашивает объяснения по этому вопросу у министра сельского хозяйства Иона Перу и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов и настаивает на том, чтобы не допустить изменения списка экспортеров без консультации с ассоциациями производителей. Требуется немедленно принять расширенный список компаний, которые могут экспортировать фрукты в Россию или будут добиваться отставки Иона Перу.



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