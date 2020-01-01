Посол США запевнив у збереженні санкцій проти Росії за анексію Криму

14:15 17.01.2020   Крым

Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, санкції щодо Росії за анексію Криму зберігатимуться.

Про це сказав посол США Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 16 січня, пишуть Крим.Реалії.

«Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо анексію Криму Росією. Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів у підтвердженні того, що наші санкції щодо Росії будуть залишатися в силі доти, поки Росія повністю не виконає свої мінські зобов'язання. Окремі санкції, пов'язані з Кримом, діятимуть доти, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом», – сказав Гілмор в своєму виступі.

У Росії неодноразово заявляли, що тема приналежності Криму закрита, російська влада відмовляється обговорювати кримське питання на міжнародних зустрічах.



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