Грецька авіакомпанія Ellinair, афільована з туроператором Mouzenidis Group, змінить в літньому сезоні 2020 року аеропорт в Києві з Борисполя на Жуляни.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на avianews.com.

В аеропорту «Київ» підтвердили факт проведення переговорів з авіаперевізником. Також реклама авіакомпанії з’явилася в міжнародному терміналі цих повітряних воріт.

В якості точки вильоту з Києва Ellinair в системі бронювання вже пропонує саме аеропорт Жуляни.

Авіакомпанія має намір виконувати прямі рейси по чотирьом сезонним напрямкам з української столиці — в Салоніки, Іракліон, Корфу і Закінф.

Польоти з Києва в Салоніки будуть виконуватися з 22 квітня по 18 жовтня два рази на тиждень з ростом частоти до шести разів на тиждень. Рейси до Іракліону заплановані на період з 26 квітня по 18 жовтня з частотою від одного до трьох разів на тиждень.

З Києва на острів Корфу Ellinair буде літати з 28 травня по 11 жовтня два рази в тиждень, на острів Закінф — з 25 травня по 5 жовтня один раз в тиждень.

Це буде перший перехід великого авіаперевізника з аеропорту Бориспіль в Жуляни за останні роки. Раніше з Жулян до Борисполя перейшли такі авіакомпанії як SkyUp, flydubai та Pegasus Airlines. Остання пізніше вирішила повернути частину сезонних рейсів в Жуляни.