Україна в ОБСЄ: Росія створює в окупованому Криму "потьомкінські села"

12:15 17.01.2020   Крым

Російські зусилля з демонстрації в окупованому Криму "потьомкінських сіл", де нібито відсутні незгідні з окупацію півострова голоси, базуються на примусу жителів до мовчання та покірності.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 16 січня у Відні, повідомляє Укрінформ.

"Мовчання та покірність: це стовпи російських зусиль з побудови "потьомкінських сіл" в окупованому Криму. Ми рішуче засуджуємо ці зусилля та закликаємо ОБСЄ та її органи продовжувати займатися цим питанням", - заявив він.

Український дипломат наголосив, порушення прав людини та основних свобод окупаційною адміністрацією в Криму продовжуються.

Він вказав на те, що 13 січня активіста "Кримської солідарності" Гульсум Алієва була затримана російськими спецслужбами на адміністративній межі між Кримом та Херсонською областю України під час спроби перетину і була звільнена лише через кілька годин незаконного затримання.

"Вона є дочкою кримськотатарського політв'язня Мусліма Алієва, якого місяцем раніше російський окупаційний суд засудив за сфабрикованим обвинуваченням до 19 років позбавлення волі, незважаючи на відсутність будь-яких доказів того, що він вчинив злочин, чи планував це зробити. Це є усталеною російською практикою – переслідувати членів сімей політичних в'язнів, їх адвокатів та неурядові організації, щоб залякати будь-які незгідні голоси", - заявив Євгеній Цимбалюк.

Очільник української місії в ОБСЄ також наголосив, що Росія продовжує використовувати окупований  Крим в якості плацдарму для триваючої мілітаризації Чорного та Азовського морів.



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